Сирия: боевики ИГ уничтожили два танка САА в Восточной Хаме
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Дамаск, 14 сентября. Боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) уничтожили два сирийских танка.
Сообщается, что террористы уничтожили два танка Сирийской арабской армии в районе деревни Хамадах Омар в провинции Восточная Хама.
Ранее Газета.ру сообщала, что боевики «Исламского государства»* стремятся замедлить продвижение группировки союзных войск в провинции Хама.
* Организация запрещена на территории РФ.