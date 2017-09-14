Пентагон отрицает незаконные поставки оружия сирийской оппозиции

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Вашингтон, 14 сентября. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила, что американское военное ведомство отрицает незаконные поставки оружия для сирийской оппозиции через Германию.

По словам Балдансы, США не хранят и не перевозят оружие для сирийской оппозиции по территории Германии в нарушение немецких законов.

«Минобороны соблюдает и будет соблюдать все немецкие законы», — отметила она.

Также представитель Миноборон США подчеркнула, что Пентагон приказал всем подрядчикам не заниматься перевозкой и хранением в Германии подобных грузов, предназначенных для сирийской оппозиции.