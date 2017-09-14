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Пентагон отрицает незаконные поставки оружия сирийской оппозиции
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    Пентагон отрицает незаконные поставки оружия сирийской оппозиции

    3:03  14 Сентября 2017
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    Пентагон отрицает незаконные поставки оружия сирийской оппозицииВашингтон, 14 сентября. Официальный представитель Пентагона Мишель Балданса заявила, что американское военное ведомство отрицает незаконные поставки оружия для сирийской оппозиции через Германию.

    По словам Балдансы, США не хранят и не перевозят оружие для сирийской оппозиции по территории Германии в нарушение немецких законов.

    «Минобороны соблюдает и будет соблюдать все немецкие законы», — отметила она.Пентагон отрицает незаконные поставки оружия сирийской оппозиции

    Также представитель Миноборон США подчеркнула, что Пентагон приказал всем подрядчикам не заниматься перевозкой и хранением в Германии подобных грузов, предназначенных для сирийской оппозиции.

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    Автор: Ирина Новикова
    #сирия #пентагон #оружие #контрабанда
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