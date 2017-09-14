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Весь мир
Алеппо: в освобожденный от боевиков город возвращаются мирные жители
Новости Сирии
Сирия новости 14 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ заняла авиабазу 1082 в Дейр эз-Зоре, боевики «Джейш аль-Ахрар» покинули «Тахрир аш Шам»
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    Сирия новости 14 сентября 07.00: САА при поддержке ВКС РФ заняла авиабазу 1082 в Дейр эз-Зоре, боевики «Джейш аль-Ахрар» покинули «Тахрир аш Шам»

    7:00  14 Сентября 2017
    3100

    САА при поддержке ВКС РФ заняла авиабазу 1082 в Дейр эз-Зоре

    Сирия, 14 сентября. САА при поддержке ВКС РФ заняла авиабазу 1082 в провинции Дейр эз-Зор, боевики «Джейш аль-Ахрар» вышли из состава группировки «Хайят Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ освободили от террористов ИГ* авиабазу 1082 в провинции Дейр эз-Зор, уничтожив 20 террористов ИГ и два танка, а также одну БМП, 7 солдат САА погибли в результате ДТП в Дамаске.

    Сирийская свободная армия (ССА): отбила нападение САА в районе населенного пункта Аль-Вардат к северу от города Даръа.

    «Демократические силы Сирии» (SDF): спасли от ИГ 200 жителей промышленной зоны, расположенной на северо-востоке от Дейр эз-Зора.

    Международная коалиция во главе с США: убила 2 мирных жителей в результате удара ВВС по осажденным районам города Ракка.

    «Исламское государство»: требует от своих террористов, воюющих в Акербатском котле, продолжать сражаться с САА до последнего, несмотря на окружение.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла боевиков «Джейш аль-Ахрар», которые покинули ряды группировки.

    ВС Турции: отправили через Килис новое подкрепление, включая танки и гаубицы, на север провинции Алеппо.

    Карта Сирии

    Провинция Дамаск

    Провинция Дамаск

    По сообщению информационного агентства World On Alert, 7 солдат САА погибли в результате ДТП в Дамаске.

    Напомним, в пригородах Дамаска Джобар и Айн-Тарма продолжаются ожесточенные бои между альянсом вооруженных группировок так называемой «умеренной» оппозиции «Сирийская свободная армия» (ССА) и сирийскими правительственными войсками (САА).

    Провинция Алеппо

    Провинция Алеппо

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@metesohtaoglu) один из журналистов, Турция отправила через Килис новое подкрепление, включая танки и гаубицы, на север провинции в Африн.

    Напомним, террористическому альянсу «Хайят Тахрир аш-Шам» удалось значительно укрепиться в соседней провинции Идлиб после того, как административный центр и ряд населенных пунктов полностью перешел под контроль террористов. Это позволило активизировать действия против правительственных войск на западе провинции Алеппо и на севере провинции Хама.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Провинция Дейр эз-Зор

    Бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) спасли от ИГ 200 жителей промышленной зоны, расположенной на северо-востоке от Дейр эз-Зора, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@ClaudiaAlMina) один из курдских источников.

    По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА при поддержке ВКС РФ полностью отбила у террористов авиабазу 1082, уничтожив в ходе боевого столкновения 20 террористов ИГ и два танка, а также одну БМП.

    Напомним, ранее при поддержке ВКС РФ сирийским правительственным войскам после снятия трехлетней осады с северной части анклава в районе 137-ой базы, удалось полностью деблокировать, контролируемые силами Башара Асада части города. Также, благодаря действиям российской авиации, на сегодняшний момент освобождены территории аэропорта, кладбища, установлен контроль над районом гор Джебель Тарда на юго-западе от Дейр эз-Зора и, как следствие, над всем периметром авиабазы. Также в результате массированных ударов ВКС РФ под полный контроль правительственных сил перешла вся трасса стратегически важная трасса ПальмираДейр эз-Зор.

    Провинция Даръа

    Провинция Даръа

    Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@FSAPlatform) один из источников, боевики ССА отбили нападение САА в районе населенного пункта Аль-Вардат к северу от столицы провинции.

    Напомним, провинция Даръа, наряду с провинциями Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра входит в юго-западную зону деэскалации, созданную по результатам первой встречи Владимира Путина и Дональда Трампа, которая произошла на саммите «Большой двадцатки». Более половины территории провинции в данный момент находится под контролем альянса так называемых «умеренных» группировок «Сирийская свободная армия». В юго-западных районах продолжает действовать аффилированная с «Исламским государством»* группировка террористов «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

    Провинция Идлиб

    Провинция Идлиб

    Боевики «Джейш аль-Ахрар» покинули ряды группировки «Хайят Тахрир аш-Шам», сообщает в своем аккаунте в Twitter (@badly_xeroxed) один из источников.

    Ранее группировка «умеренной» оппозиции «Ахрар аш-Шам» заключила с террористами перемирие и передала административный центр Идлиб и ряд населенных пунктов вокруг под полный контроль «Хайят Тахрир аш-Шам». Это позволило террористическому альянсу «Ан-Нусры» значительно укрепить свои позиции в провинции и более успешно действовать в соседних провинциях Алеппо и Хама. По данным Минобороны сейчас численность «Хайят Тахрир аш-Шам» достигает 25 тысяч боевиков, из которых 9 тысяч — «Джебхат ан-Нусра»*.

    Провинция Ракка

    Провинция Ракка

    По сообщению информационного агентства Raqqa 24, 2 человека погибло в результате авиаудара международной коалиции во главе с США по осажденным районам города Ракка.

    Напомним, что бывшую неофициальную столицу «Исламского государства» в Сирии освобождают курдские вооруженные формирования «Демократические силы Сирии» (SDF) и «Отряды народной обороны» (YPG) при военной и материальной поддержке сил международной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами Америки. Ранее сообщалось, что от боевиков ИГ уже освобождено  более половины города.

    Провинция Хама

    Провинция Хама

    ИГ требует от своих террористов, воюющих в Акербатском котле, продолжать сражаться с САА до последнего, несмотря на окружение, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@Rita_Katz) один из источников.

    Правительственные силы продолжают вести ожесточенные бои с боевиками «Исламского государства» в районе Акербата. Сам город ранее перешел под полный контроль сирийских войск.

    Ирак

    Карта Ирака

    По сообщению информационного агентства Iraqi News, 3 мирных жителя были ранены в результате попадания минометного снаряда ИГ в жилой дом в регионе Аль-Радвания к югу от Багдада. Проводится расследование с целью поимки виновных в этом инциденте.

    ВВС международной коалиции во главе с США ликвидировали командира ИГ по имени Саддам Ахмед Каррати и еще несколько террористов в населенном пункте Аль-Кайм на севере провинции Анбар, сообщает информационное агентство Iraqi News.

    Напомним, ВС Ирака при поддержке коалиции, возглавляемой США, готовятся к зачистке анклава ИГ в населенном пункте Хавиджа провинции Киркук на севере страны. По информации иракцев, численность террористов в этом анклаве насчитывает до 2000 боевиков.

    * Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Олег Сорокин
    #сирия #алеппо #дамаск
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    Сирия итоги за сутки на 14 сентября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, SDF потеряли 15 бойцов в Ракке
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