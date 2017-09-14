Пятеро посетителей мексиканского бара стали жертвами стрельбы

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Мехико, 14 сентября. Стрельба, устроенная неизвестными в баре в мексиканском городе Ирапуато в штате Гуанахуато, привела к гибели пяти человек.

Сообщается, что во вторник вечером двое неизвестных, одетых в балаклавы, подъехали к заведению на машине и открыли огонь.

Трое находившихся в баре скончались на месте, еще двое позже умерли в больнице от полученных ранений.

Власти проводят расследование инцидента. Информациио том, задержаны ли подозреваемые, не поступало.