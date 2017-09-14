Госдеп поддержал идею Путина о размещении сил ООН в зоне конфликта в Донбассе

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Вашингтон, 14 сентября. Ввод миротворческих войск на территорию Донбасса, включая границу с Россией, позволит сохранить суверенитет Украины. Так официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт отреагировала на предложение российского президента Владимира Путина разместить миротворческий контингент в зоне конфликта на Украине.

Как отметила Науэрт, предложение о вводе миротворческих частей в Донбасс – «идея, которую точно стоит изучить». По ее словам, силы ООН должны быть размещены в том числе и на границе с Россией.

«Мы рассматриваем это как потенциальное средство для защиты украинских граждан вне зависимости от их этнической принадлежности и национальности», — приводит слова Науэрт газета «Известия».

Госдеп полагает, что широкий миротворческий мандат, выданный силам ООН, позволит избежать «разделений» внутри Украины. Американское внешнеполитическое ведомство отмечает, что с этой точкой зрения согласны и в Берлине.

Напомним, что после переговоров президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель, Путин, предложивший разместить миротворцев на Украине, согласился, что контингент ООН может охранять мониторинговой миссии ОБСЕ не только на линии соприкосновения.