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Политика
Россия предложила США создать совместную группу по кибербезопасности
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    Россия предложила США создать совместную группу по кибербезопасности

    6:56  14 Сентября 2017  /обновлено: 10:17  14 Сентября 2017
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    Захарова прокомментировала нападки США на «Лабораторию Касперского»

    Москва, 14 сентября. Москва предложила Вашингтону создать совместную группу по кибербезопасности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в США.

    Накануне американские власти обязали все федеральные учреждения прекратить использование программы «Касперского», которая якобы может обеспечить доступ властей РФ.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление министерства внутренней безопасности США (МВБ), которое в принудительном порядке обязало все госучреждения удалить антивирусное программное обеспечение российской компании «Лаборатория Касперского».

    «Вот и вся добросовестная конкуренция в трех строчках», — написала Захарова на своей официальной странице в Facebook.

    Ранее МВБ США опубликовало заявление, в котором говорится, что все государственные учреждения страны должны прекратить использование ПО российской компании. Министерствам было дано указание «разработать детальный план по устранению и прекращению текущего и будущего использования этих продуктов в течение 60 дней». 

    Захарова прокомментировала нападки США на «Лабораторию Касперского»

    В качестве причины появления такой директивы, как сообщает RT, указывалось то, что «департамент обеспокоен связью между некоторыми сотрудниками «Касперского» и российской разведкой и другими государственными органами».

    Позднее в пресс-службе российской компании заявили, что «обвинения в адрес «Касперского» основаны на ложных и неточных данных». 

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    Автор: Олеся Волкова
    #сша #захарова #лабораториякасперского
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