Пятнадцать пехотинцев пострадали во время пожара на военной базе в Калифорнии
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Сан-Диего, 14 сентября. Американские военнослужащие пострадали в результате возгорания боевой машины-амфибии на военной базе в штате Калифорния.
Сообщается, что инцидент произошел около 9.30 утра по местному времени (19.30 по московскому времени) на базе Camp Pendleton в ходе стандартной подготовки пехотинцев.
По словам представителя базы, во время обучения загорелась гусеничная десантная машина-амфибия.
В результате случившегося пострадали 15 морских пехотинцев, в настоящее время им оказывается требуемая медицинская помощь.
Обстоятельства инцидента выясняются.