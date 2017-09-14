Пятнадцать пехотинцев пострадали во время пожара на военной базе в Калифорнии

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Сан-Диего, 14 сентября. Американские военнослужащие пострадали в результате возгорания боевой машины-амфибии на военной базе в штате Калифорния.

Сообщается, что инцидент произошел около 9.30 утра по местному времени (19.30 по московскому времени) на базе Camp Pendleton в ходе стандартной подготовки пехотинцев.

По словам представителя базы, во время обучения загорелась гусеничная десантная машина-амфибия.

В результате случившегося пострадали 15 морских пехотинцев, в настоящее время им оказывается требуемая медицинская помощь.

Обстоятельства инцидента выясняются.