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Новости Сирии
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Путин и Атамбаев обсудят вопросы расширения взаимодействия на евразийском пространстве
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    Путин и Атамбаев обсудят вопросы расширения взаимодействия на евразийском пространстве

    1:03  14 Сентября 2017  /обновлено: 1:06  14 Сентября 2017
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    Путин и Атамбаев обсудят вопросы расширения взаимодействия на евразийском пространстве

    Сочи, 14 сентября. В этот четверг в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и его киргизского коллеги Алмазбека Атамбаева. Как сообщает пресс-служба российского лидера, главной темой переговоров станет взаимодействие на евразийском пространстве.

    Важной темой переговоров Путин и Атамбаева в Сочи будет являться взаимодействие на евразийском пространстве, а также региональная безопасность и реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Киргизии.

    «Предполагается также обмен мнениями по дальнейшему расширению взаимодействия в рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве и укреплению региональной безопасности», — приводит газета «Известия» слова пресс-службы Кремля.

     

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    Автор: Антон Зарубин
    #путин #сочи #атамбаев
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