Путин и Атамбаев обсудят вопросы расширения взаимодействия на евразийском пространстве

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Сочи, 14 сентября. В этот четверг в Сочи состоится встреча президента России Владимира Путина и его киргизского коллеги Алмазбека Атамбаева. Как сообщает пресс-служба российского лидера, главной темой переговоров станет взаимодействие на евразийском пространстве.

Важной темой переговоров Путин и Атамбаева в Сочи будет являться взаимодействие на евразийском пространстве, а также региональная безопасность и реализация договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Киргизии.