Новый округ Росгвардии на Кавказе позволит усилить борьбу с терроризмом на юге РФ

В Избранное

Москва, 14 сентября. На базе Северо-Кавказского округа Росгвардии (СКО РГ) будут созданы два новых округа — Южный со штабом в Ростове-на-Дону и «новый» Северо-Кавказский, управление которого будет развернуто в Пятигорске.

Сейчас штаб «старого» Северо-Кавказского округа Росгвардии базируется в Ростове-на-Дону. Как сообщил начальник Главного управления кадров генерал-майор Виктор Мацюк, новый округ будет сформирован до конца года.

Как сообщают «Известия», до конца года из зоны ответственности «старого» СКО РГ будут исключены северокавказские республики и Ставропольский край. А сам округ изменит свое название с «Северо-Кавказского» на «Южный».

В то же время в Пятигорске будет сформирован штаб «нового» Северо-Кавказского округа. Это объединение будет отвечать за охрану общественного порядка и борьбу с терроризмом на территории Северо-Кавказского федерального округа.