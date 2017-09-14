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Новый округ Росгвардии на Кавказе позволит усилить борьбу с терроризмом на юге РФ
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    Новый округ Росгвардии на Кавказе позволит усилить борьбу с терроризмом на юге РФ

    0:56  14 Сентября 2017
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    Новый округ Росгвардии на Кавказе позволит усилить борьбу с терроризмом на юге РФ

    Москва, 14 сентября. На базе Северо-Кавказского округа Росгвардии (СКО РГ) будут созданы два новых округа — Южный со штабом в Ростове-на-Дону и «новый» Северо-Кавказский, управление которого будет развернуто в Пятигорске.  

    Сейчас штаб «старого» Северо-Кавказского округа Росгвардии базируется в Ростове-на-Дону. Как сообщил начальник Главного управления кадров генерал-майор Виктор Мацюк, новый округ будет сформирован до конца года.

    Новый округ Росгвардии на Кавказе позволит усилить борьбу с терроризмом на юге РФ

    Как сообщают «Известия», до конца года из зоны ответственности «старого» СКО РГ будут исключены северокавказские республики и Ставропольский край. А сам округ изменит свое название с «Северо-Кавказского» на «Южный».

    В то же время в Пятигорске будет сформирован штаб «нового» Северо-Кавказского округа. Это объединение будет отвечать за охрану общественного порядка и борьбу с терроризмом на территории Северо-Кавказского федерального округа.

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    Автор: Олеся Волкова
    #росгвардия
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