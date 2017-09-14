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Новости Сирии
В Астану прибыли все участники переговоров по Сирии
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Шестой раунд межсирийских переговоров начинается в Астане
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    Шестой раунд межсирийских переговоров начинается в Астане

    0:32  14 Сентября 2017
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    Шестой раунд межсирийских переговоров начинается в Астане

    Астана, 14 сентября. В этот четверг в Астане начинается шестая международная конференция по Сирии. За день этого гаранты перемирия – Россия, Иран и Турция – провели предварительные встречи в формате Совместной рабочей группы.

    В рамках первого дня форума состоятся двусторонние консультации, а в пятницу пройдет итоговое пленарное заседание.

    Как пишет газета «Известия», есть предпосылки для согласования в Астане всего пакета документов по Сирии, включая зону деэскалации в Идлибе.

    Во главе российской делегации на конференции будет находиться  спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Делегацию из Ирана возглавит замминистра иностранных дел Хосейн Ансари, а турецкую – замглавы МИД Седат Онал.

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    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #переговоры #астана
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