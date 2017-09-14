Шестой раунд межсирийских переговоров начинается в Астане

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Астана, 14 сентября. В этот четверг в Астане начинается шестая международная конференция по Сирии. За день этого гаранты перемирия – Россия, Иран и Турция – провели предварительные встречи в формате Совместной рабочей группы.

В рамках первого дня форума состоятся двусторонние консультации, а в пятницу пройдет итоговое пленарное заседание.

Как пишет газета «Известия», есть предпосылки для согласования в Астане всего пакета документов по Сирии, включая зону деэскалации в Идлибе.

Во главе российской делегации на конференции будет находиться спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Делегацию из Ирана возглавит замминистра иностранных дел Хосейн Ансари, а турецкую – замглавы МИД Седат Онал.