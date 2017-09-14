Сирия: САА отправляет в Дейр эз-Зор подкрепление

В Избранное

Дамаск (Сирия), 14 сентября. Сирийская Арабская Армия (САА) при участии ВКС РФ готовится отправить подкрепление и военную технику в Дейр эз-Зор.

Как сообщает Fars News Agency, САА готовится отправить бойцов и военную технику в Дейр эз-Зор. Сирийская армия при помощи российских ВКС расширяет зону контроля. В настоящее время САА контролирует более 80 квадратных километров города.

Агентство Fars News опубликовало фотоотчет о переброске сил в Дейр эз-Зор.

Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, САА при поддержке ВКС России продолжает освободительную операцию в деблокированном несколько дней назад городе Дейр эз-Зор. По данным военного источника, правительственные войска продвигаются в районе Аль-Багилия. Сообщалось также, что сирийским войскам удалось установить контроль над кварталом Таршан, расположенном недалеко от университета Аль-Джазира.