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Сирия: САА отправляет в Дейр эз-Зор подкрепление
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    Сирия: САА отправляет в Дейр эз-Зор подкрепление

    0:46  14 Сентября 2017
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    Сирия: САА отправляет в Дейр эз-Зор свежие силы

    Дамаск (Сирия), 14 сентября. Сирийская Арабская Армия (САА) при участии ВКС РФ готовится отправить подкрепление и военную технику в Дейр эз-Зор.

    Как сообщает Fars News Agency, САА готовится отправить бойцов и военную технику в Дейр эз-Зор. Сирийская армия при помощи российских ВКС расширяет зону контроля. В настоящее время САА контролирует более 80 квадратных километров города.

    Агентство Fars News опубликовало фотоотчет о переброске сил в Дейр эз-Зор.

    Как ранее сообщало Федеральное агентство новостей, САА при поддержке ВКС России продолжает освободительную операцию в деблокированном несколько дней назад городе Дейр эз-Зор. По данным военного источника, правительственные войска продвигаются в районе Аль-Багилия. Сообщалось также, что сирийским войскам удалось установить контроль над кварталом Таршан, расположенном недалеко от университета Аль-Джазира.

    Сирия: САА отправляет в Дейр эз-Зор свежие силы

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    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #дейрэз-зор
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