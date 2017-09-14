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«Спартак» упустил победу в матче против «Марибора» в Лиге чемпионов
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    «Спартак» упустил победу в матче против «Марибора» в Лиге чемпионов

    8:55  14 Сентября 2017
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    «Спартак» упустил победу в матче против «Марибора» в Лиге чемпионов

    Марибор (Словения), 14 сентября. Российский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» в стартовом матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.

    Игра прошла на стадионе «Людски врт» в Мариборе. В составе российской команды отличился Александр Самедов, забивший мяч в ворота на 59-й минуте. На 85-й минуте счет сравнял Дамьян Бохар.

    Матч прерывался в середине первого тайма, сообщает RT. Судья остановил игру из-за использования болельщиками пиротехники. 

    Выступление в Лиге чемпионов московский клуб начал с группового этапа, так как является действующим чемпионом России. В следующем матче красно-белые 26 сентября сразятся с «Ливерпулем».

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    Автор: Олеся Волкова
    #футбол #спартак #лигачемпионов #марибор
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