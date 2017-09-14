«Спартак» упустил победу в матче против «Марибора» в Лиге чемпионов
Марибор (Словения), 14 сентября. Российский «Спартак» сыграл вничью со словенским «Марибором» в стартовом матче группового этапа футбольной Лиги чемпионов. Встреча завершилась со счетом 1:1.
Игра прошла на стадионе «Людски врт» в Мариборе. В составе российской команды отличился Александр Самедов, забивший мяч в ворота на 59-й минуте. На 85-й минуте счет сравнял Дамьян Бохар.
Матч прерывался в середине первого тайма, сообщает RT. Судья остановил игру из-за использования болельщиками пиротехники.
#МариборСпартак // #MariborSpartak 1:1 #UCL pic.twitter.com/wRTp3MDVSm— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 13, 2017
Выступление в Лиге чемпионов московский клуб начал с группового этапа, так как является действующим чемпионом России. В следующем матче красно-белые 26 сентября сразятся с «Ливерпулем».