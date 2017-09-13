Дети из Чечни, спасенные в Ираке, пробыли в Мосуле больше года

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Москва, 13 сентября. Дети из Чечни, которых спасли в Ираке и вернули в Россию, провели в Мосуле больше года. Уже в этот четверг они смогут встретиться в Грозном со своими родными, сообщил представитель главы Чечни в странах Ближнего Востока и Северной Африки Зияд Сабсаби.

Двое спасенных в Мосуле детей из Чечни – Адлан Дакаев и Хедижа Хусенова – прилетели регулярным рейсом из Ирака в Москву. Отмечается, что оба ребенка ранены. В аэропорту их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Анна Кузнецова.

«Они были и в Турции, и в Сирии, и в Мосуле. Последней станцией был Мосул - более одного года, в госпитале 35-40 дней, в приюте - не более одной недели», – приводит слова Сабсаби RT.

По словам представителя Чечни, родители, а также братья и сестры детей – погибли.