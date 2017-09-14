«Лаборатория Касперского» ответила на претензии властей США

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Москва, 13 сентября. Российский разработчик программного обеспечения «Лаборатория Касперского» выразил уверенность в том, что по результатам расследования власти США придут к выводу о непричастности сотрудников «Лаборатории» к органам власти РФ.

В пресс-службе компании подчеркнули, что «обвинения в адрес «Касперского» основаны на ложных и неточных данных».

Как сообщают «Известия», компания намерена и далее сотрудничать с министерством внутренней безопасности США, поскольку в «Лаборатории Касперского» уверены, что расследование подтвердит необоснованность обвинений.

Ранее сообщалось, что сенат США намеревается запретить использование антивирусных программ российской «Лаборатории Касперского» в госучреждениях. В МВБ США считают, что ПО российской компании представляет «угрозу безопасности и может быть использовано для взлома».