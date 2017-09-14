Telegram восстановил работу в большинстве стран

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Москва, 14 сентября. Мессенджер Telegram сообщил о восстановлении работы сервиса в большей части стран мира. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном в Twitter.

«Мы, наконец, заработали! Извините, Германия и СНГ, вы оказались затронуты больше всего», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в скором времени связь будет восстановлена «с остальным миром».

And it's up! Sorry, Germany and the CIS, you were affected most. Please give us a few more minutes to sync you with the rest of the world. — Telegram Messenger (@telegram) September 13, 2017

Как сообщала «Газета.ру», в среду пользователи Telegram столкнулись с проблемами при отправке сообщений.