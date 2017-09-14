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Telegram восстановил работу в большинстве стран
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    Telegram восстановил работу в большинстве стран

    7:50  14 Сентября 2017  /обновлено: 7:50  14 Сентября 2017
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    Telegram восстановил работу в большинстве стран

    Москва, 14 сентября. Мессенджер Telegram сообщил о восстановлении работы сервиса в большей части стран мира. Об этом сообщается в заявлении компании, опубликованном в Twitter.

    «Мы, наконец, заработали! Извините, Германия и СНГ, вы оказались затронуты больше всего», — говорится в сообщении.

    Отмечается, что в скором времени связь будет восстановлена «с остальным миром».

    Как сообщала «Газета.ру», в среду пользователи Telegram столкнулись с проблемами при отправке сообщений.

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    Автор: Олеся Волкова
    #telegram
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