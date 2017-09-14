Путин с участниками суперсерии-72 пожелал удачи юным хоккеистам в Сочи

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Сочи, 13 сентября. Президент России Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной серии 1972 года, посетил образовательный центр «Сириус», посмотрел матч открытого первенства Московской области среди юных хоккеистов и пообщался со спортсменами, сообщает пресс-служба Кремля.

«Ребята, во-первых, мы вас всех поздравляем с игрой: и тех, кто выиграл, и тех, кто проиграл — неважно», — сказал президент юным спортсменам.

Легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, присутствующий на встрече, отметил, что у ребят есть возможности, которых не было у его сверстников. Он напомнил, что в 1972 году в стране было всего 30 катков.

«С приходом в президенты Владимира Владимировича построили 500 катков, и мы хотим, чтобы вы получали удовольствие от этой игры, стремились быть такими же, как Вячеслав Третьяк, Александр Якушев и играли за сборную России», — напутствовал юных хоккеистов Фетисов.

Как напоминает «Газета.ру», суперсерия СССР–Канада проходила в сентябре 1972 года в ряде канадских городов и в Москве на стадионе «Лужники».