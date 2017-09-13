Донбасс: ВСУ ведут минометный огонь по окраинам Донецка

В Избранное

Донецк, 13 сентября. Украинские военные открыли огонь по окраинам Донецка. Об этом сообщает заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

По его словам, части ВСУ ведут массированный обстрел жилых районов. Наиболее интенсивный обстрел наблюдается направлении микрорайона Трудовские Петровского района Донецка, заявил он.

Басурин рассказал, что в 21:30 киевские силовики открыли минометный огонь по району аэропорта Донецка. Всего было выпущено более 20 мин калибром 120 миллиметров.