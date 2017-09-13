Донбасс: украинские силовики стягивают танки к границам ДНР

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Донецк, 13 сентября. Украинские силовики продолжают формировать ударную группировку на линии соприкосновения в Донбассе, перебрасывая тяжелую технику и вооружение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Донецкой народной республики.

«На крупные ротные опорные пункты, расположенные между Гранитным и Новогригоровкой, на заранее подготовленные позиции прибыло до 20 танков, в дневное время укрывающиеся в близлежащих посадках», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что за минувшие сутки ВСУ выпустили по территории Донецкой народной республики 125 мин и снарядов по окраинам Донецка и Горловки.