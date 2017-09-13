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Москва, 13 сентября. Многие пользователи Telegram в России сообщают о сбоях в работе мессенджера. В частности, они жалуются на то, что с задержкой приходят некоторые отправляемые сообщения.

Отмечается, что отправке сообщений как в личные чаты, так и в групповые отображается знак ожидания. Кроме того, в ряде случаев не подгружается история сообщений.

Представители компании подтвердили, что некоторые пользователи в Европе испытывают проблемы при работе с мессенджером. Они пообещали, что проблема будет устранена в ближайшее время.

Напомним, что последний сбой в работе мессенджера произошел в мае. Он продолжался около часа. По данным компании, причина была связана с системой доменных имен (DNS).