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WADA подтвердило снятие обвинений с российских спортсменов
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    WADA подтвердило снятие обвинений с российских спортсменов

    22:17  13 Сентября 2017
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    WADA подтвердило снятие обвинений с российских спортсменов

    Москва, 13 сентября. Документы о снятии обвинений с 95 российских спортсменов, опубликованные СМИ, являются подлинными. Об этом сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (WADA).

    Ранее газета The New York Times сообщила, что WADA прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов из доклада Макларена.

    «В отношении этой группы атлетов не хватает доказательств вины их употребления запрещенных препаратов. Такое решение было вынесено после индивидуальной оценки WADA по каждому делу», — цитирует RT пресс-службу WADA.

    В ведомстве также добавили, что упоминание российских атлетов в докладе главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена не является доказательством того, что они принимали запрещенные препараты.

     

     

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    Автор: Алексей Громов
    #россия #допинг #wada #макларен #атлеты
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