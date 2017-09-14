Сирия итоги за сутки на 14 сентября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, SDF потеряли 15 бойцов в Ракке

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Сирия, 14 сентября. САА при поддержке ВКС РФ ведет зачистку Дейр эз-Зора от ИГ*, в Ракке убито 15 бойцов SDF, духовный лидер «Тахрир аш-Шам» убит в Идлибе. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА на востоке Хамы, поддерживают освободительную операцию в Дейр эз-Зоре.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске и Алеппо, несут потери в Хаме, продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: казнило двух мирных жителей и атаковало САА в Дейр эз-Зоре, теряет позиции в Ракке, препятствует продвижению САА на востоке Хомса.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла духовного лидера в Идлибе.

«Файлак ар-Рахман»: контратакует САА в Восточной Гуте.

Курды: потеряли 15 бойцов в противостоянии с ИГИЛ* в Ракке, продвигаются на севере Дейр эз-Зора.

Международная коалиция: нанесла удары, под которыми погибло 11 мирных жителей, и применила снаряды с белым фосфором в Ракке.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска правительственные войска продолжили противостояние с боевиками радикальной оппозиции. Военный источник в Twitter (@Ferrapeechr1) сообщил, что артиллерия Сирийской арабской армии (САА) обстреливает позиции радикальных формирований в городе Джисрин. Также в эпицентре военных действий оказались районы Джобар и Айн Тарма. Masar Press Agency писало, что сирийская армия ведет минометный обстрел позиций антиправительственных формирований в Джобаре. В том же районе боевики «Файлак ар-Рахман» контратаковали расположения правительственных войск в ответ на интенсивные обстрелы. Об этом сообщил Gouta Media Center на своей странице в Facebook (@GhoutaGMC).

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России продолжает продвижение в восточной части провинции Хомс. По сообщению информационного агентства Damascus Now, правительственные войска установили контроль над населенными пунктами Онк аль-Хава, Ум аль-Табабин и Аль-Хан. Ранее ливанский отряд «Хезболла» под воздушным прикрытием ВКС РФ освободил от террористов ИГИЛ пять поселений в районе «Акербатского котла», сформированного правительственными войсками при поддержке российской авиации на границе провинций Хомс и Хама. Террористы ИГ пытаются предотвратить дальнейшее продвижение Сирийской арабской армии (САА). Жестокие бои между армией Башара Асада, поддерживаемой союзными силами, и радикальными исламистами отмечаются в окрестностях поселения Манух. Об этом сообщил военный Telegram-канал (@NRVR11).

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы«Исламского государства», вынужденно отступившие со стратегических территорий в административном центре провинции Дейр эз-Зор и его окрестностях, начали предпринимать попытки проведения контрнаступлений. Напомним, сирийская армия при поддержке ВКС РФ ведет зачистку города Дейр эз-Зор и его окрестностей от радикальных исламистов ИГ. Эффективные действия российской авиации обеспечили для армии САР возможность деблокировать город, стратегически важный военный аэропорт, а также установить контроль над трассой Пальмира – Дейр эз-Зор. По сообщению Barada News два «джихад-мобиля» ИГИЛ атаковали позиции Сирийской арабской армии (САА) в квартале Хувейка. Информации о потерях со стороны армии САР не поступало. В конце дня стало известно, что правительственные войска продвигаются в районе Аль-Багилия. Кроме того, по данным военного источника в Twitter (@Syria_Hezb_Iran) сирийским войскам удалось установить контроль над кварталом Таршан, расположенном недалеко от университета Аль-Джазира.

На севере провинции Дейр эз-Зор развернулось противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF), продвигающимися к административному центру региона из Хасаки, и ИГИЛ. Almanar News сообщило, что в ходе боев исламисты захватили в плен несколько ополченцев. Ранее в боях с радикальными исламистами было убито 30 бойцов Демократических сил Сирии (SDF) и курдских Отрядов народного ополчения (YPG). Позже Twitter-канал (@sayed_ridha) сообщил, что SDF захватили контроль над возвышенностью Худжайф и находятся на подступах к Аль-Салихии. Таким образом, бойцов курдского ополчения и солдат САА разделяет три километра и река Евфрат.

Тем временем в подконтрольных ИГ районах Дейр эз-Зора террористы казнили двух мирных жителей за попытку сбежать на участки, освобожденные курдскими отрядами. Об инциденте сообщило Barada News.

Одновременно с этим стало известно, что высокопоставленные члены «Исламского государства» бегут из административного центра и подконтрольных ИГ поселений провинции Дейр эз-Зор. Информационное агентство Almanar News сообщило, что ряд главарей террористической организации, включая «министра сельского хозяйства», покинули штаб ИГИЛ в поселении Мхемида и скрылись в неизвестном направлении. По данным военного источника в Facebook (@DamasCountryside.Now) при попытке бегства из города Дейр эз-Зор военнослужащими армии САР был схвачен врач ИГ Ум Аль Худа, семь женщин, сопровождавших ее, и 16 боевиков «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Коалиция «Тахрир аш-Шам» продолжает нести потери в Идлибе. Местный источник в Twitter (@Nasser_halabi87) пишет, что неизвестные боевики застрелили духовного лидера радикальной группировки Абу Мухаммада аль-Шаръи. Инцидент произошел в городе Саракеб. Ранее сообщалось, что несколько формирований вооруженной оппозиции, входивших в состав коалиции «Тахрир аш-Шам», перешли на сторону правительственной армии. Радикалы пошли на примирение с сирийским правительством после переговоров с представителями российского Центра по примирению враждующих сторон. Кроме того, одна из бригад «Тахрир аш-Шам» «Ахфад Омар» вступила в ряды группировки «Ахрар аш-Шам».

В административном центре провинции взорвался склад боеприпасов боевиков, пишет Twitter-канал (@Shibl_Al_Asad). Информации о пострадавших не поступало.

Провинция Ракка

В районе Национального госпиталя в городе Ракка продолжились ожесточенные бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»*, пишет военный источник в Twitter (@Ferrapeechr1). Также интенсивные столкновения отмечались в окрестностях парка Аль-Рашид. Военный источник в Twitter (@newsmuujahidin1) сообщил, что в ходе противостояния курдские отряды народного ополчения потеряли 15 бойцов. Позже Barada News сообщило, что курдские военизированные формирования освободили от «Исламского государства» квартал Ас-Сакана.

По данным местных источников, освободительная кампания SDF, поддерживаемых с воздуха ВВС международной коалиции, сопровождается потерями среди гражданского населения административного центра провинции Ракка. За прошедшие сутки под огнем курдских ополченцев погибло 10 мирных жителей города. Еще 11 гражданских лиц было убито в ходе авианалетов международной коалиции, возглавляемой США, в районе Аль-Баду, где в основном проживает мирное население. Кроме того, коалиция применила в Ракке снаряды с белым фосфором, нарушив тем самым международные конвенции.

Провинция Хама

ВКС России продолжают оказывать поддержку сирийской армии в освобождении от ИГ поселений внутри «Акербатского котла». Военный Twitter-канал (@C_Military1) пишет, что под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли поселения Захрутия, Дравайшия, Лавайбда, Ганима и Умм Саджа. Террористы «Исламского государства» оказывают ожесточенное сопротивление продвижению сирийских войск. Местный источник в Twitter (@chingiti4) пишет, что в результате противостояния в районе населенного пункта Хамад Омар радикальные исламисты ИГ убили шесть солдат армии САР. Также радикалы ИГ заявили, что в том же районе на востоке провинции Хама ими уничтожено два танка Сирийской арабской армии (САА). Сообщение радикальных исламистов опубликовал военный источник в Twitter (@MorocanArab) со ссылкой на подконтрольное террористам информационное агентство «Аль-Амак».

В то же самое время местные СМИ передают, что 25 боевиков ИГИЛ, включая нескольких полевых командиров, пытались сбежать из окрестностей Акербата в провинцию Идлиб. Военнослужащие армии САР схватили террористов на подступах к трассе Саламия – Итрия. Высокопоставленные члены ИГИЛ сдались без единого выстрела.

Тем временем на юге провинции Хама продолжились бои между правительственными войсками и группировками радикальной оппозиции. По данным, опубликованным местным источником в Twitter (@Ferrapeechr1), Сирийская арабская армия (САА) ведет артобстрел позиций боевиков в районе населенного пункта Хорбнафсе. В середине дня информагентство Damascus Now сообщило в своем Twitter-аккаунте (@now_damascus), что боевики открыли огонь по жилым районам города Саламия.

Провинция Хасака

На границе с провинцией Дейр эз-Зор в Хасаке при столкновении с террористами «Исламского государства» было убито четыре бойца Демократических сил Сирии (SDF). Вооруженное столкновение между курдами и радикальными исламистами ИГ произошло на шоссе Аль-Хафари. О потерях курдского военизированного формирования писал местный источник в Twitter (@asharqasouri). Напомним, курдские Демократические силы Сирии (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG) продвигаются из провинции Хасака к городу Дейр эз-Зор, где в настоящее время наблюдается противостояние между сирийской армией, поддерживаемой ВКС РФ, и «Исламским государством». Освободительная операция SDF поддерживается ВВС международной коалиции во главе с США. Военные эксперты полагают, что Штаты намеренно направили ополченцев в Дейр эз-Зор, чтобы позже заявить свои права на освобожденные SDF территории. В то время как уже сейчас присутствие курдов в провинции Дейр эз-Зор оборачивается жертвами среди арабско-суннитского населения. По мнению специалистов, если курдские военизированные формирования установят контроль в Дейр эз-Зоре, это может привести к обострению сирийского конфликта.

Ирак

Военно-воздушные силы Ирака уничтожили в городе Хавиджа штаб и группу террористов «Исламского государства», сообщило Alsumaria News. По данным информационного агентства среди ликвидированных радикальных исламистов был высокопоставленный член террористической организации Абу Омар аль-Ираки. Напомним, ВС Ирака при поддержке международной коалиции готовятся к зачистке анклава ИГИЛ в Хавидже. В течение последних недель к населенному пункту в провинции Киркук стекались силы проправительственных вооруженных формирований и армии Ирака. По данным иракских военных на территории города находится не менее 2000 боевиков «Исламского государства». В то время пока правительственные войска ведут подготовку к штурму Хавиджа, террористы ИГ казнили одного из своих лидеров. Также, по данным Alsumaria News, под стражу взято еще три боевика «Исламского государства».

Еще одна масштабная освободительная операция будет проведена на северо-востоке провинции Дияла. Об этом писало Alsumaria News, ссылаясь на заявление командования ВС Ирака. Кроме того, в ходе рейдов в районе Аль-Саади провинции Дияла военнослужащие армии Ирака обнаружили склад оружия и боеприпасов «Исламского государства». Об этом сообщил военный источник в Twitter (@DaeshCrimes).

В районе Аль-Нахраван к востоку от Багдада прогремел взрыв. По данным информационного агентства Alsumaria News в результате инцидента погиб один мирный житель, еще шесть человек, включая двух солдат иракской армии, получили тяжелые ранения.

Iraqi News сообщает, что более 30 семей смогли сбежать с подконтрольных ИГИЛ территорий в провинции Анбар и прибыли в лагерь для беженцев, расположенный к западу от Рамади. Всего выбраться из района оккупированного ИГ удалось 115 мирным иракцам. По данным информационного агентства в настоящее время беженцы проходят проверку на предмет возможных связей с террористами «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)