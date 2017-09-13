В США неизвестный устроил стрельбу в школе, есть раненые

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Вашингтон, 13 сентября. В одной из школ американского города Спокан в штате Вашингтон произошла стрельба, в результате которой пострадали три человека.

По данным местных СМИ, в полицию штата Вашингтон поступило сообщение о стрельбе в средней школе города Спокан. Сотрудникам полиции удалось обезвредить и задержать стрелка, однако здание школы до сих пор оцеплено полицией.

По предварительным данным, в результате стрельбы три человека получили ранения. При этом пользователи соцсетей сообщают о шести пострадавших.