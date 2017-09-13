Поклонская ответила на слова Мединского о «гвалте вокруг «Матильды»

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Москва, 13 сентября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская прокомментировала выступление главы Минкульта России Владимира Мединского относительно ситуации с фильмом Алексея Учителя «Матильда», задавшись вопросом об объективности выдачи прокатного удостоверения.

«В то время как у министра переполнена чаша терпения, адвокат Учителя ищет себе охрану и анонсирует новые преступления, вспоминая криминальных авторитетов Питера — бывшие партнёры режиссёра выкладывают информацию о подмене сценария, нецелевом использовании бюджетных средств, нарушении авторских прав при создании фильма «Матильда», а также предоставлении недостоверных документов для получения прокатного удостоверения», – приводит слова Поклонской RT.

По ее словам, массовый отказ кинотеатров от показа фильма вызван тем, что те «уважают чувства людей» и не хотят быть «использованными» создателями скандального фильма.