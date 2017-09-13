Сборная России обыграла греков и вышла в полуфинал Евробаскета
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Стамбул, 13 сентября. Cборная России по баскетболу обыграла национальную команду Греции и вышла в полуфинал чемпионата Европы 2017 года. Встреча завершилась со счетом 69:74 (24:17, 13:14, 16:20, 16:23).
Игра прошла на стадионе «Синан Эрдем Доум» в турецком Стамбуле.
Самым результативным игроком матча стал российский защитник Алексей Швед, набравший 26 очков, пишет газета «Известия».
Соперником российской сборной в полуфинале станет победитель матча Италия-Сербия. Решающий матч состоится 17 сентября.
Вторую путевку в полуфинал разыграют сборные Испании и Словении.