Генсек ООН рассказал об опасности разделения Сирии

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Нью-Йорк, 13 сентября. Генсекретарь ООН Антониу Гутерреш заявил об опасности разделения Сирии. Он напомнил, что столкновения в стране продолжаются, несмотря на создание зон деэскалации. Кроме того, власти Сирии и оппозиция не пришли к политическому решению.

«Идет борьба с терроризмом, но эта борьба идет на разных фронтах, и я думаю, что есть риск фрагментации в Сирии, который надо учитывать», — предостерег Гутерреш на пресс-конференции.

Он призвал мировое сообщество уделять проблеме Сирии больше внимания и выразил надежду на прогресс в сирийском урегулировании на ближайших переговорах в Женеве и Астане.