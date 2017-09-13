Гумкоридор в провинции Хомс позволил оказывать помощь мирным жителям Сирии

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Дар-эль-Кабира, 13 сентября. Пункт пропуска в населенном пункте Дар-эль-Кабира, находящегося в зоне деэскалации в провинции Хомс, позволил оказывать медицинскую помощь мирным жителям и доставлять около 10 тонн гуманитарных грузов еженедельно. Об этом сообщил представитель центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Сазонов.

Гуманитарный коридор существует чуть больше двух месяцев, в 500 метрах от него находятся боевики «Свободной сирийской армии».

«Налицо положительные изменения. В течение пяти-шести лет здесь люди не могли получить медицинскую помощь, не виделись с родными и близкими. Сейчас этот процесс сдвинулся с мертвой точки и видна положительная динамика», — рассказал Сазонов.

По его словам, еженедельно через гумкоридор доставляются более 10 тонн гуманитарных грузов, в частности — продуктов питания. Здесь же центр по примирению развернул медицинское отделение, где оказывается помощь всем жителям. Кроме того, при посредничестве России удалось решить проблему с водой, которая существовала в данном районе, ведется восстановление электричества.

Еженедельно на пункт пропуска приходят около десятка боевиков, желающих сложить оружие, через гуманитарный коридор проходят около 10 тысяч жителей. Однако Россия в одиночку занимается данной проблемой, подчеркнул Сазонов.