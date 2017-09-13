Макаревич заявил, что группа Radiohead украла у него идею клипа

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Москва, 13 сентября. Музыкант Андрей Макаревич обвинил британскую группу Radiohead в плагиате. По его словам, британские музыканты скопировали клип «Машины времени» «Место, где свет», снимая собственный клип на песню Lift.

«Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип Lift с нашего клипа «Место, где свет», — заявил Макаревич в своем Facebook.

По его словам, клип «Место, где свет» был снят с «Машиной времени» 11 сентября 2001 года.

Идея обоих клипов строится на том, что главный герой едет в лифте, в который постоянно заходят необычные люди. Несмотря на общую идею, в клипах есть и отличия – например, герой Макаревича едет вверх с рюкзаком, а персонаж Тома Йорка – спускается с пакетами в руках.

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