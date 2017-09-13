Власти США запретили госучреждениям использовать продукты «Лаборатории Касперского»

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Вашингтон, 13 сентября. Все государственные учреждения США должны прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» в течение трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

«Директива обязывает все министерства и агентства определить наличие продуктов «Лаборатории Касперского» на своих информационных системах в течение 30 дней, а также разработать детальный план по устранению и прекращению их использования в течение 60 дней», — цитирует сообщение ведомства RT.

В МВБ отметили, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» представляет «угрозу безопасности и может быть использовано для взлома». Также в ведомстве заявляют о возможном доступе к программе со стороны российских властей.