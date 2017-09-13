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Власти США запретили госучреждениям использовать продукты «Лаборатории Касперского»
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    Власти США запретили госучреждениям использовать продукты «Лаборатории Касперского»

    23:20  13 Сентября 2017
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    Власти США запретили госучреждениям использовать продукты «Лаборатории Касперского»

    Вашингтон, 13 сентября. Все государственные учреждения США должны прекратить использование продукции «Лаборатории Касперского» в течение трех месяцев. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней безопасности (МВБ) США.

    «Директива обязывает все министерства и агентства определить наличие продуктов «Лаборатории Касперского» на своих информационных системах в течение 30 дней, а также разработать детальный план по устранению и прекращению их использования в течение 60 дней», — цитирует сообщение ведомства RT.

    В МВБ отметили, что программное обеспечение «Лаборатории Касперского» представляет «угрозу безопасности и может быть использовано для взлома». Также в ведомстве заявляют о возможном доступе к программе со стороны российских властей.

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    Автор: Алексей Громов
    #сша #запрет #вашингтон #лаборатория касперского
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