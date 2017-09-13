Сирия новости 13 сентября 22.30: SDF потеряли четырех бойцов в Хасаке, в Алеппо боевики ССА раскрыли ячейку ИГ

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Сирия, 13 сентября. В схватке с ИГ* в Хасаке было убито четыре бойца SDF, в Алеппо боевики ССА арестовали членов ячейки ИГ, САА и SDF находятся на расстоянии трех километров в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА в Дейр эз-Зоре, наносят удары по ИГ внутри «Акербатского котла».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Алеппо, продвигаются в Дейр эз-Зоре, потеряли шесть солдат в Хаме.

«Исламское государство»: противостоит САА в Хаме, ведет бои с SDF на севере Дейр эз-Зора.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): арестовала четверых террористов ИГ в Алеппо.

Курды: продвигаются в Дейр эз-Зоре, потеряли четырех бойцов в Хасаке.

Международная коалиция: поддерживает наступление SDF на Дейр эз-Зор.

Провинция Алеппо

Twitter-канал (@FSAPlatform) Сирийской свободной армии (ССА) опубликовал сообщение об аресте боевиками антиправительственной группировки четырех членов спящей террористической ячейки. По данным, опубликованным в Twitter, радикальные исламисты ИГ скрывались в городе Джараблус.

На севере региона в это время продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками радикальной оппозиции. Напомним, армия САР ведет обстрел укрепрайонов антиправительственных группировок в районе поселения Анадан. Ранее правительственным войскам удалось заблокировать один из важнейших путей снабжения коалиции «Тахрир аш-Шам». Сторонники «Джебхат ан-Нусры»*, в свою очередь, взяли в плен несколько солдат САА.

Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии доставил гуманитарную помощь для жителей Алеппо. По данным местных СМИ российская сторона доставила 1,7 тонн продуктов питания жителям населенного пункта Вадха. Также в рамках гуманитарной акции 396 жителей региона получили квалифицированную медицинскую помощь.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС России продолжает освободительную операцию в деблокированном несколько дней назад городе Дейр эз-Зор. Военный источник в Twitter (@Syria_Hezb_Iran) сообщает, что правительственные войска продвигаются в районе Аль-Багилия. Кроме того, по данным автора публикации сирийским войскам удалось установить контроль над кварталом Таршан, расположенном недалеко от университета Аль-Джазира.

В это же время бойцы Демократических сил Сирии (SDF) захватили контроль над возвышенностью Худжайф и находятся на подступах к Аль-Салихии, пишет местный источник в своем Twitter-аккаунте (@sayed_ridha). Таким образом, бойцов курдского ополчения и солдат САА разделяет три километра и река Евфрат. Напомним, наступление SDF на Дейр эз-Зор поддерживает международная антитеррористическая коалиция во главе с США. Ранее представители международного альянса заявляли, что не позволят САА пересечь Евфрат. Командование курдского ополчения со своей стороны заверило, что не собирается вступать в конфронтацию с САА и союзными ей силами. Военные эксперты полагают, что возможность вооруженного столкновения между САА и SDF все же существует.

Провинция Хама

ВКС России продолжают наносить точечные удары по позициям террористов «Исламского государства» внутри «Акербатского котла», пишет местный источник в Twitter (@bardanews). Напомним, российская авиация оказывает поддержку Сирийской арабской армии (САА) в зачистке от террористов ИГ города Акербат и окрестных поселений. Ранее сообщалось, что под контроль правительственных сил перешли поселения Захрутия, Дравайшия, Лавайбда, Ганима и Умм Саджа. Террористы «Исламского государства» оказывают ожесточенное сопротивление продвижению сирийских войск. Так, в результате противостояния в районе населенного пункта Хамад Омар радикальные исламисты ИГ убили шесть солдат армии САР. Вместе с тем члены ИГИЛ* пытаются сбежать с освобождаемых союзниками территорий. 25 радикальных исламистов было арестовано сирийскими военнослужащими на подступах к трассе Саламия – Итрия. Террористы пытались сбежать из Акербата в провинцию Идлиб.

Провинция Хасака

На границе с провинцией Дейр эз-Зор в Хасаке при столкновении с террористами «Исламского государства» было убито четыре бойца Демократических сил Сирии (SDF). Вооруженное столкновение между курдами и радикальными исламистами ИГ произошло на шоссе Аль-Хафари. О потерях курдского военизированного формирования пишет местный источник в Twitter (@asharqasouri). Напомним, курдские Демократические силы Сирии (SDF) и Отряды народной самообороны (YPG) продвигаются из провинции Хасака к городу Дейр эз-Зор, где в настоящее время происходит противостояние между сирийской армией, поддерживаемой ВКС РФ, и «Исламским государством»*. Освободительная операция SDF поддерживается ВВС международной коалиции во главе с США. Военные эксперты полагают, что Штаты намеренно направили ополченцев в Дейр эз-Зор, чтобы позже заявить свои права на освобожденные SDF территории. В то время как уже сейчас присутствие курдов в провинции Дейр эз-Зор оборачивается жертвами среди арабско-суннитского населения. По мнению специалистов, если курдские военизированные формирования установят контроль в Дейр эз-Зоре, это может привести к обострению сирийского конфликта.

Ирак

ВВС Ирака нанесли ряд точечных ударов по укрепленным районам террористов «Исламского государства» в районе Аль-Зор на северо-востоке провинции Дияла. О боевом вылете иракской авиации сообщает Alsumaria News.

В городе Хавиджа, к которому последние две недели стягиваются сила правительственных войск и народного ополчения, террористы ИГ казнили одного из своих лидеров. Также, по данным Alsumaria News, под стражу взято еще три боевика «Исламского государства». Напомним, в ближайшее время в Хавидже начнется крупномасштабная освободительная операция против террористов ИГИЛ. Сегодня ВВС Ирака уничтожили в населенном пункте штаб-квартиру и нескольких террористов «Исламского государства».

* Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)