Россия умело вытесняет США с Ближнего Востока, занимая «освободившееся» место

Еще четыре года назад это казалось маловероятным, но сегодня влияние России заметно на всем Ближнем Востоке. Москва играет ключевую роль в нынешних попытках положить конец сирийской гражданской войне и установить зоны деэскалации конфликта между различными группировками и их внешними покровителями.

Федеральное агентство новостей публикует перевод статьи Николаса Гвоздева (Nikolas K. Gvosdev) «Рука России заметна везде на Ближнем Востоке» (Russia's Hand Is Visible Everywhere in the Middle East), опубликованной 12 сентября изданием The National Interest.

Россия вмешалась в курдский вопрос, сыграла важную роль в поддержании ирано-иракско-сирийского «шиитского полумесяца», а также участвует в прямых переговорах с Саудовской Аравией и ОАЭ о сохранении хрупкого баланса сил в регионе.

У Египта и Израиля сейчас тоже есть свои линии связи с Кремлем, и эти страны воспринимают Владимира Путина как наиболее надежного государственного деятеля, который держит свое слово и выполняет обязательства.

Такого же мнения придерживается и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который, похоже, готов создать новую стратегическую ось с Россией по вопросам энергетики, безопасности в Евразии и будущего восстановления Ближнего Востока.

Москва становилась местом встреч различных ливийских группировок, палестинских политических партий, представителей курдов и сирийской оппозиции, а ближневосточные лидеры регулярно отправляются в Россию, чтобы встретиться с представителями Кремля.

Ошибка США заключается о том, что мы рассматриваем такое развитие событий в свете опыта «холодной войны». Однако не стоит забывать, что современная Россия — не Советский Союз. Кремль больше не заинтересован в распространении определенной идеологии и не пытается навязать какой-то бинарный выбор между Москвой и Вашингтоном.

Подход России двадцать первого века — не вытеснение Соединенных Штатов с Ближнего Востока, а взятие на себя роли «страховки» для режимов региона, которые не хотят жить по условиям США. Кремль представляется многим ближневосточным силам более надежным посредником, чем Вашингтон, поскольку Москва предлагает им возможности, которые Белый дом предоставлять не торопится. В свою очередь, это делает бывших противников в регионе, особенно Турцию, Египет, Саудовскую Аравию и Израиль, более открытыми для развития новых отношений с Кремлем.

Россия смогла установить там свое присутствие, потому что каждая страна в регионе после двух десятилетий трансформационных методов США теперь больше заинтересована в стабильности.

Очевидно, что Вашингтону не хватает способности выполнять свои грандиозные обещания, и, в частности, администрация президента США сейчас не имеет возможности отправить куда-либо значительное количество американского персонала или ресурсов.

Помимо восстановления статуса глобальной державы, Россия рассчитывает на то, что ее более активное участие в ближневосточных делах поможет создать там спрос на российские товары и услуги, начиная с вооружений и атомных электростанций, и заканчивая технологиями, которые не хотят предоставлять Соединенные Штаты.

Ближний Восток имеет решающее значение для геоэкономической стратегии России: Турция намерена стать заменой Украины как транзитной страны для поставок энергоресурсов в Европу, а российские инвестиции в Ирак и Ливию направлены на то, чтобы повысить возможности России поставлять в Европу нефть.

Важно и то, что Россия использует свое влияние в регионе, чтобы помешать попыткам США использовать Саудовскую Аравию в качестве рычага давления на российскую экономику. Теперь, вместо того, чтобы конкурировать с Москвой, Эр-Рияд активно координирует свои действия с Россией в попытке установить стабильный ценовой «пол» в энергетике. Кроме того, учитывая неопределенность, которую западные санкции создают для европейских и американских финансовых институтов, рассматривающих вопрос инвестиций в Россию, Москва надеется обеспечить доверие ближневосточных инвесторов.

За последние четыре года Россия вынесла ценные дипломатические уроки из своей деятельности на Ближнем Востоке, и в настоящее время предпринимает первые шаги по их применению в Восточной Азии, играя на тех же страхах американских партнеров и конкурентов о ненадежности и непредсказуемости США.