Зловещий флешмоб: генерал ФСБ объясняет, кто может стоять за массовым телефонным терроризмом

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В Москве из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах были проведены проверки и эвакуация более чем на двадцати объектах, в том числе в крупных торговых центрах, на Казанском, Ленинградском и Киевском вокзалах, а также в нескольких вузах и на Красной площади. Ранее из-за анонимных звонков о готовящихся взрывах массовая эвакуация проводилась в десятках российских городов. Первоначально сообщалось, что это могло быть связано с учениями. Однако позже эта информация была опровергнута. То, что это не учения, уверен член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов.

«Если бы это было учениями, то их организаторов надо было бы «нахлобучить» и уволить без денежного содержания, — отметил генерал Михайлов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Потому что для того, чтобы проверить боеготовность каких-либо подразделений, не требуется эвакуация такого количество людей с мощным общественным резонансом. Поэтому с огромной долей вероятности могу утверждать, что это не учения».

По словам Александра Михайлова, еще несколько дней назад он воспринимал происходящее как «сезонную турбулентность».

«Во время моей службы мне часто приходилось сталкиваться с такого рода анонимными «подрывниками», активность которых приходилась на октябрь-ноябрь, — отметил эксперт. — В этот промежуток времени в мире обычно имеет место какая-то повышенная возбужденность. Так что осенью все время бывают анонимные звонки такого рода, но, естественно, не в таком огромном количестве».

По словам Михайлова, исходя из того, с чем мы сегодня столкнулись, можно сделать несколько предположений.

«Подчеркиваю, — это только предположения, — отметил собеседник ФАН. — Первое предположение — это действия наших недругов, которые, используя IP-телефонию, пытаются таким способом дестабилизировать обстановку в наших городах. Это внешний фактор, который нельзя сбрасывать со счетов. Мы с такими вещами в таких огромных размерах, конечно, раньше не сталкивались, но, тем не менее, мир развивается, а значит, формы и методы такого рода деятельности также совершенствуются».

«Второй момент, который я рассматриваю как версию, — это некий как бы «спонтанный» флешмоб, — продолжил Александр Михайлов. — Возможно, все началось с простого хулиганства, а сейчас, в связи с размахом этого явления, превратилось в очень опасное явление, которое по сути и по идеологии соответствует террористической деятельности. Потому что основная задача террористов — не только что-нибудь взорвать, но и напугать. И мы сегодня видим, что этот процесс начинает расширяться достаточно активно, и я более чем уверен, что наши специальные службы активно работают, чтобы в максимально короткие сроки найти зачинщиков».

По словам генерала ФСБ, тут прослеживается связь с группами в Интернете по пропаганде детских суицидов и с другими деструктивными программами в соцсетях, которые, как выразился собеседник ФАН, «организуют какие-то недоумки».

«Сегодня мы с вами имеем дело с чем-то похожим, — отметил Михайлов. — Если допустить, что на этот раз мы имеем дело с очень хорошо организованной масштабной акцией, то эти действия, безусловно, надо квалифицировать сразу по двум статья уголовного кодекса».

По словам генерала ФСБ, для начала виновных, конечно, нужно привлекать к ответственности по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

«За это предусмотрена уголовная ответственность, — напомнил Михайлов. — И плюс статья, которая появилась относительно недавно — это статья о пособничестве терроризму. (205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности»). Мне кажется, в данный момент мы должны выходить на эту стаью. И, конечно, нашим специальным службам надо проявить все свое мастерство и изворотливость, чтобы найти и примерно наказать этих мерзавцев».

Кроме того, нужно занимать также профилактикой, чтобы избежать подлобных «флешмобов» в будущем, отметил эксперт.