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Зловещий флешмоб: генерал ФСБ объясняет, кто может стоять за массовым телефонным терроризмом
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    Зловещий флешмоб: генерал ФСБ объясняет, кто может стоять за массовым телефонным терроризмом

    21:05  13 Сентября 2017
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    Зловещий флешмоб: генерал ФСБ объясняет, кто может стоять за угрозами взрывов

    В Москве из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах были проведены проверки и эвакуация более чем на двадцати объектах, в том числе в крупных торговых центрах, на Казанском, Ленинградском и Киевском вокзалах, а также в нескольких вузах и на Красной площади. Ранее из-за анонимных звонков о готовящихся взрывах массовая эвакуация проводилась в десятках российских городов. Первоначально сообщалось, что это могло быть связано с учениями. Однако позже эта информация была опровергнута. То, что это не учения, уверен член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, экс-руководитель Управления правительственной информации РФ Александр Михайлов.

    «Если бы это было учениями, то их организаторов надо было бы «нахлобучить» и уволить без денежного содержания, — отметил генерал Михайлов в комментарии Федеральному агентству новостей. — Потому что для того, чтобы проверить боеготовность каких-либо подразделений, не требуется эвакуация такого количество людей с мощным общественным резонансом. Поэтому с огромной долей вероятности могу утверждать, что это не учения».

    По словам Александра Михайлова, еще несколько дней назад он воспринимал происходящее как «сезонную турбулентность».

    В Москве были проведены проверки и эвакуация более чем на двадцати объектах

    «Во время моей службы мне часто приходилось сталкиваться с такого рода анонимными «подрывниками», активность которых приходилась на октябрь-ноябрь, — отметил эксперт. — В этот промежуток времени в мире обычно имеет место какая-то повышенная возбужденность. Так что осенью все время бывают анонимные звонки такого рода, но, естественно, не в таком огромном количестве».

    По словам Михайлова, исходя из того, с чем мы сегодня столкнулись, можно сделать несколько предположений.

    «Подчеркиваю, — это только предположения, — отметил собеседник ФАН. — Первое предположение — это действия наших недругов, которые, используя IP-телефонию, пытаются таким способом дестабилизировать обстановку в наших городах. Это внешний фактор, который нельзя сбрасывать со счетов. Мы с такими вещами в таких огромных размерах, конечно, раньше не сталкивались, но, тем не менее, мир развивается, а значит, формы и методы такого рода деятельности также совершенствуются».

    «Второй момент, который я рассматриваю как версию, — это некий как бы «спонтанный» флешмоб, — продолжил Александр Михайлов. — Возможно, все началось с простого хулиганства, а сейчас, в связи с размахом этого явления, превратилось в очень опасное явление, которое по сути и по идеологии соответствует террористической деятельности. Потому что основная задача террористов — не только что-нибудь взорвать, но и напугать. И мы сегодня видим, что этот процесс начинает расширяться достаточно активно, и я более чем уверен, что наши специальные службы активно работают, чтобы в максимально короткие сроки найти зачинщиков».

    По словам генерала ФСБ, тут прослеживается связь с группами в Интернете по пропаганде детских суицидов и с другими деструктивными программами в соцсетях, которые, как выразился собеседник ФАН, «организуют какие-то недоумки».

    Прослеживается связь с группами в Интернете по пропаганде детских суицидов и с другими деструктивными программами в соцсетях

    «Сегодня мы с вами имеем дело с чем-то похожим, — отметил Михайлов. — Если допустить, что на этот раз мы имеем дело с очень хорошо организованной масштабной акцией, то эти действия, безусловно, надо квалифицировать сразу по двум статья уголовного кодекса».

    По словам генерала ФСБ, для начала виновных, конечно, нужно привлекать к ответственности по статье 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

    «За это предусмотрена уголовная ответственность, — напомнил Михайлов. — И плюс статья, которая появилась относительно недавно — это статья о пособничестве терроризму. (205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности»). Мне кажется, в данный момент мы должны выходить на эту стаью. И, конечно, нашим специальным службам надо проявить все свое мастерство и изворотливость, чтобы найти и примерно наказать этих мерзавцев».

    Виновных нужно привлекать к ответственности по статье 207 УК РФ

    Кроме того, нужно занимать также профилактикой, чтобы избежать подлобных «флешмобов» в будущем, отметил эксперт.

    «Необходимо уже сегодня начать вести разъяснительную работу с людьми, с родителями, в том числе по линии министерства внутренних дел. Потому что, если мы допускаем, что подобные анонимные звонки могут исходить от детей, от подростков — мы должны такую работу провести с родителями, дабы исключить распространение этой заразы на детскую и подростковую среду. Ну, а остальное, как говорится, в руках наших специальных служб. Ребята, давайте, включайтесь — вот вам испытание новыми технологиями!» — напутствовал своих коллег Александр Михайлов.

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    Автор: Анна Кириллова
    #терроризм #фсб #бомба #михайлов
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