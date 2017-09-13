Мединский направил письмо главе МВД с просьбой обеспечить безопасность «Матильды»

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Москва, 13 сентября. Министр культуры России Владимир Мединский направил письмо главе МВД Владимиру Колокольцеву с просьбой обеспечить безопасность, а также пресечь возможные провокации в ходе показа фильма «Матильда». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

«Министр отправил письмо Колокольцеву, в котором попросил обеспечить безопасность и пресечь возможные противозаконные действия на показе фильма Алексея Учителя «Матильда», — говорится в сообщении.

Ранее объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» заявила об отказе от проката «Матильды». При этом указывалось, что решение вызвано многочисленными угрозами со стороны противников фильма. Позднее Владимир Мединский умышленно нагнетаемая истерии вокруг обычного художественного фильма, передает «Ридус».