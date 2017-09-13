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Стали известны столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов
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    Стали известны столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

    22:27  13 Сентября 2017
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    Стали известны столицы летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов

    Лима, 13 сентября. Международный олимпийский комитет (МОК) утвердил Париж и Лос-Анджелес в качестве столиц летних Олимпийских игр 2024 и 2028 годов.

    Данное решение было принято на 131-й сессии Международного олимпийского комитета в городе Лима в Перу. При этом Париж и Лос-Анджелес были единственными претендентами на проведение летних Олимпийских игр 2024 или 2028 годов. При этом Париж в последний раз проводил Олимпиаду в 1924 году, а Лос-Анджелес был столицей Олимпийских игр в 1984 году.

    Стоит отметить, что последняя летняя Олимпиада состоялась в 2016 году в бразильском Рио-де-Жанейро. Следующие летние Игры пройдут в 2020 году в японском Токио.

     

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    Автор: Алексей Громов
    #мок #олимпийские игры #олимпиада #2024 #2028
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