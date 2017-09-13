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Названы три новинки Франкфурта, которые не привезут в Россию‍
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    Названы три новинки Франкфурта, которые не привезут в Россию‍

    21:13  13 Сентября 2017
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    Названы три новинки Франкфурта, которые не привезут в Россию‍

    Франкфурт, 13 сентября. Российские автосалоны останутся без нескольких громких новинок мотор-шоу во Франкфурте, заявили эксперты.

    По их мнению, в Россию не попадут минимум три модели автомобилей — Kia Pro Cee’d, Hyundai Kona и Suzuki SwiftSport.

    Эксперты полагают, что Kia Pro Cee’d будет выпускаться серийно. Корейская компания Hyundai, в свою очередь, не собирается составлять своим кроссовером Kona конкуренцию российскому LADA XRAY.

    Названы три новинки Франкфурта, которые не привезут в Россию‍

    Suzuki SwiftSport не попадет в Россию, поскольку японская компания покинула рынок страны еще в 2015 году и пока что не собирается возвращаться. Спортивная версия SwiftSport будет доступна только на европейском рынке, считают эксперты издания «АвтоВзгляд».

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    Автор: Катерина Михайдили
    #hyundai kona #франкфурт #kia pro ceed #suzuki swiftsport
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