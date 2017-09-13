Названы три новинки Франкфурта, которые не привезут в Россию‍

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Франкфурт, 13 сентября. Российские автосалоны останутся без нескольких громких новинок мотор-шоу во Франкфурте, заявили эксперты.

По их мнению, в Россию не попадут минимум три модели автомобилей — Kia Pro Cee’d, Hyundai Kona и Suzuki SwiftSport.

Эксперты полагают, что Kia Pro Cee’d будет выпускаться серийно. Корейская компания Hyundai, в свою очередь, не собирается составлять своим кроссовером Kona конкуренцию российскому LADA XRAY.

Suzuki SwiftSport не попадет в Россию, поскольку японская компания покинула рынок страны еще в 2015 году и пока что не собирается возвращаться. Спортивная версия SwiftSport будет доступна только на европейском рынке, считают эксперты издания «АвтоВзгляд».