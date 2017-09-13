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Сирия: российские специалисты подготовили 600 саперов в Хомсе
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    Сирия: российские специалисты подготовили 600 саперов в Хомсе

    20:42  13 Сентября 2017
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    Сирия: российские специалисты подготовили 600 саперов в Хомсе

    Дамаск (Сирия), 13 сентября. Российские специалисты подготовили около 600 саперов в сирийской провинции Хомс. Об этом рассказал в среду глава Центра разминирования Сирии — филиала Международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации Анатолий Морозов.

    «В период с февраля по август 2017 года в центре было подготовлено около 600 военнослужащих. Навыки, приобретенные военнослужащими в ходе занятий, позволяют им самостоятельно выполнять задачи», — цитирует его слова РИА Новости.

    Сирия: российские специалисты подготовили 600 саперов в Хомсе

    Напомним, ранее стало известно о том, что российские саперы были переброшены в сирийскую провинцию Дейр эз-Зор.

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    Автор: Алексей Громов
    #сирия #сапер
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