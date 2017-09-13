Володин объяснил отказ Госдумы обсуждать «Матильду»: Это не время ЦК КПСС

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Москва, 13 сентября. Комитет по культуре Госдумы не будет обсуждать ситуацию вокруг фильма «Матильда». Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Он подчеркнул, что отношение к картине — это вопрос мировоззрения, поэтому комитету по культуре, возглавляемому режиссером Станиславом Говорухиным, не будет дано поручение обсудить сложившуюся ситуацию. Володин также отметил, что депутат Наталья Поклонская имеет право на свою точку зрения.

«Это не время ЦК КПСС, когда обсуждались эти вопросы. Мы живем в цивилизованной стране, и если у нас главный вопрос — это отношение к фильму, значит, все остальные вопросы у нас уже решены», — сказал он.

Ранее депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина обратились в МВД и ФСБ с просьбой проверить на экстремизм противников фильма «Матильда», сообщает Телеканал 360.