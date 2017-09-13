Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Дети из Чечни, спасенные в Ираке, пробыли в Мосуле больше года
Россия
Володин объяснил отказ Госдумы обсуждать «Матильду»: Это не время ЦК КПСС
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Володин объяснил отказ Госдумы обсуждать «Матильду»: Это не время ЦК КПСС

    20:36  13 Сентября 2017
    113

    Володин объяснил отказ Госдумы обсуждать «Матильду»: Это не время ЦК КПСС

    Москва, 13 сентября. Комитет по культуре Госдумы не будет обсуждать ситуацию вокруг фильма «Матильда». Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

    Он подчеркнул, что отношение к картине — это вопрос мировоззрения, поэтому комитету по культуре, возглавляемому режиссером Станиславом Говорухиным, не будет дано поручение обсудить сложившуюся ситуацию. Володин также отметил, что депутат Наталья Поклонская имеет право на свою точку зрения.

    «Это не время ЦК КПСС, когда обсуждались эти вопросы. Мы живем в цивилизованной стране, и если у нас главный вопрос — это отношение к фильму, значит, все остальные вопросы у нас уже решены», — сказал он.

    Ранее депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина обратились в МВД и ФСБ с просьбой проверить на экстремизм противников фильма «Матильда», сообщает Телеканал 360.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Катерина Михайдили
    #поклонская #госдума #володин #матильда
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017 715

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3390

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2709

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        22116

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3582
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        19:55   13 Сентября 2017
        260
        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21   13 Сентября 2017
        715
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        8067
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        357