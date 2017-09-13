Генсек ООН призвал власти Мьянмы прекратить насилие в штате Ракхайн

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Нью-Йорк, 13 сентября. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал власти Мьянмы прекратить военные операции против мусульман-рохинджа в штате Ракхайн.

По его словам, в результате боевых действий штате Ракхайн более 270 тысяч представителей населения рохинджа были вынуждены бежать в Бангладеш.

«Я призываю власти Мьянмы приостановить военные действия, придерживаться верховенства закона и обеспечить условия для возвращения беженцев и доставки гуманитарной помощи», — сказал Гутерриш.

Обострение ситуации в Мьянме началось 25 августа после нападения боевиков из «Армии спасения рохинджа Аракана» на 30 полицейских постов и военную базу. В результате атаки погибли 12 сотрудников сил безопасности. После этого в штат Ракхайн были введены войска

Стоит отметить, что рохинджа считают себя коренным населением штата Ракхайн, однако власти Мьянмы отказывают им в гражданстве, называя их нелегальными иммигрантами из Бангладеш.