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Новости Сирии
Лавров обсудил ситуацию вокруг Сирии и КНДР с вице-канцлером ФРГ Габриэлем
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    Лавров обсудил ситуацию вокруг Сирии и КНДР с вице-канцлером ФРГ Габриэлем

    20:07  13 Сентября 2017  /обновлено: 20:21  13 Сентября 2017
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    Лавров обсудил ситуацию вокруг Сирии и КНДР с вице-канцлером ФРГ Габриэлем

    Москва, 13 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров и вице-канцлер ФРГ Зигмар Габриэль обсудили ситуацию вокруг КНДР и урегулирование в Сирии в ходе телефонного разговора. Об этом сообщили в пресс-службе МИД РФ.

    Разговор стал продолжением диалога между президентом РФ Владимиром Путиным и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, состоявшегося 11 сентября.

    «С.В.Лавров и З.Габриэль решительно осудили ракетно-ядерную активность Северной Кореи, подчеркнув необходимость решения проблемы Корейского полуострова исключительно политико-дипломатическими средствами», — сообщили в МИД РФ.

    Также состоялся обмен мнениями о способах снижения напряженности, включая те, что заложены в российско-китайской «дорожной карте» урегулирования ядерной проблемы.

    Кроме того, стороны обсудили предложение о создании миссии ООН по охране членов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе и сирийское урегулирование.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #сирия #кндр #лавров #габриэль
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