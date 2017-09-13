Поклонская вновь потребовала отозвать у «Матильды» прокатное удостоверение‍

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Москва, 13 сентября. Депутат Госдумы Наталья Поклонская вновь потребовала отозвать прокатное удостоверение у фильма Алексея Учителя «Матильда». По словам парламентария, прежде чем выдать удостоверение, министерство культуры не поинтересовалось позицией общественного совета.

Она напомнила, что прокатное удостоверение было выдано слишком быстро — в течение суток. При этом общественный совет фильм не видел. Поклонская подчеркнула необходимость вернуться к данному вопросу вновь.

«К нему можно возвратиться. Есть процедура отзыва прокатного удостоверения», — заявила депутат журналистам.

Поклонская подчеркнула, что фильм оскорбляет человеческое достоинство и православную веру и провоцирует на экстремизм.