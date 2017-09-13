В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

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Москва, 13 сентября. Правоохранители возбудили уголовное дело после ложных сообщений о «минировании» торговых центров и университетов в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«По факту ложных сообщений об угрозе взрыва возбуждено уголовное дело по статье 207 Уголовного кодекса РФ «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — сообщил источник.

Стоит отметить, что сегодня в Москве зафиксирован всплеск анонимных звонков с угрозами о минировании. За минувший день поступило более 100 ложных сообщений о «минировании». При этом все звонки поступали через интернет-телефонию, что затрудняет определение места расположения телефона или компьютера.