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Люди перестали быть людьми: семья с окраины Донецка рассказала страшную историю жизни под обстрелами
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    Люди перестали быть людьми: семья с окраины Донецка рассказала страшную историю жизни под обстрелами

    20:39  13 Сентября 2017
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    ...

    В непростое военное время факт нахождения женщин на передовой неудивителен. Но многодетная мать, живущая с четырьмя детьми практически на линии разграничения, — уже совсем другая история. Тем более, если женщине поставлен тяжелый онкологический диагноз. 

    Ольга Денисенко проживает на окраине Петровского района Донецка. Матери четырех детей поставлен тяжелый диагноз — эндометриоз.

    «До войны мы жили, как все. Работали, растили детей. Но с началом боевых действий все резко поменялось. В прошлом году где-то в августе восемь снарядов взорвались на территории поселка через дом от нас, прямо на улице. Я спрятала детей под стол. Мы молились, как могли. Сейчас, кажется, стало уже немного получше — или это просто мы привыкли к ежедневным обстрелам», — рассказывает женщина.

    Линия фронта проходит совсем рядом с домом Ольги — буквально в паре автобусных остановок. Обстрелы, по словам местных жителей, слышны практически каждую ночь. Периоды затишья очень редки. Часто стрельба ведется даже в дневное время.

    Но самое важное во всем этом — то, как война влияет на жизнь детей.

    «Жизнь ребенка очень дорога. Последнего я родила уже во время войны. Теперь Кариночке два с половиной годика. Дети раньше боялись обстрелов, да и у меня был постоянный стресс. Но теперь этот ребенок у меня прямо-таки героический! Она ничего не боится!» — восторженно говорит о своих детях Ольга Денисенко.

    Дима, четырнадцатилетний сын Ольги, рассуждает о войне очень по-взрослому. Конечно, как и любому ребенку, ему было очень страшно, когда боевые действия только начались. Сейчас эти страхи даже обсудить стало не с кем: многие дети уехали из района.

    «В нашей школе 100 человек — у нас одного класса нет. Мы пытаемся забыть обо всем, будто и не было войны. А началась она, на мой взгляд, из-за власти, денег и потому, что люди перестали быть людьми. Они стали бесчеловечными», — считает он.

    Мальчик уверен, что люди должны помнить свою историю, дабы не повторять ошибок прошлого.

    Очень интересен его ответ на следующий вопрос: как остановить это бессмысленное кровопролитие?

    Обстрелы, по словам мирных жителей, здесь происходят каждую ночь

    «Мирные соглашения, как видно, ни к чему не приведут. Но можно напомнить людям о том, что они — все же люди, а значит, не должны воевать. Для тех, у кого осталась хоть капелька души, будет полезно об этом подумать. Тот же, у кого в сердце все сгнило, — тот уже не поймет», — делает вывод Дима.

    Увы, но тем, что семья Денисенко вынуждена жить на линии фронта, ее сложности не заканчиваются. Не так давно Ольге диагностировали эндометриоз. Болезнь повлекла за собой осложнения и опухоли. Лечение этой болезни отнюдь не дешево, даже если оставить за скобками вопрос хирургического вмешательства.

    Обстрелы, страшные диагнозы врачей и близость линии фронта не останавливают любящую мать в процессе воспитания нового поколения

    «Я бегала по больницам — есть выбор. Либо сделать операцию, либо подождать, может, опухоль сама пройдет под воздействием лекарств. Все это очень дорого. Я обращалась в Минздрав, оттуда меня направили в онкологию, но такое лечение мне не по карману», — утверждает Денисенко.

    Ольга продолжает верить в лучшее и растить детей несмотря ни на что: обстрелы, страшные диагнозы врачей и близость линии фронта не останавливают любящую мать.

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    Автор: Анастасия Вальдамирова
    #донбасс #донецк #онкология #война #многодетная семья
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