Эксперт объяснил, почему Турция игнорирует США и закупает системы ПВО у России

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Анкара, 13 сентября. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган жестко раскритиковал позицию властей США, которые недовольны решением турецкой стороны о закупке российских систем ПВО С-400.

Политик указал на то, что Анкара самостоятельно принимает все необходимые меры.

Как считает глава Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, американо-турецкие отношения осложнились после провальной попытки госпереворота.

«Сделкой по С-400 Эрдоган заявил о существовании достойной альтернативы американским разработкам на мировом рынке вооружений. Такой подход и вызвал раздражение США», — цитирует его слова издание «Экономика сегодня».

Turkey will take its own security measures after Russia defense deal, Erdogan says https://t.co/PsiS4mQ2J4 pic.twitter.com/HQYUF4LflR — Reuters Top News (@Reuters) September 13, 2017

Напомним, Пентагон обеспокоен решением Турции о закупке C-400.