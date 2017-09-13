Сирия и двурушничество США: зачем Вашингтон участвует в Астане, но продолжает вооружать курдов

В Избранное

Политика Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке продолжает оставаться противоречивой и непредсказуемой. С одной стороны, США признают важность переговоров в Астане, о чем свидетельствует более высокий статус американского наблюдателя, которым в шестом раунде переговоров будет Дэвид Саттерфилд, исполняющий обязанности помощника госсекретаря США.

С другой стороны, Вашингтон поставляет курдским вооруженным формированиям довольно крупную партию вооружения. Буквально накануне в Рожаву прибыла колонна из 150 грузовиков с оружием и боеприпасами. Как отмечают многие эксперты, подобные действия американской стороны чреваты дестабилизацией обстановки не только в Сирии, но и на всем Ближнем Востоке, поскольку оружие может попасть в руки «Рабочей партии Курдистана», которая действует на территории Турции и признана Анкарой, как, впрочем, и США, террористической организацией.

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, военный эксперт Андрей Кошкин прокомментировал Федеральному агентству новостей (ФАН) сложившуюся ситуацию.

«Соединенные Штаты Америки изначально проводили политику хаоса на Ближнем Востоке для того, чтобы смещать законно избранные власти, замещать их проамериканскими, так скажем, «специалистами» и в соответствии с этим получать дивиденды как экономические, так и политические. Разделяй и властвуй — это их политика на Ближнем Востоке. Для этого нужно создать условия. Первое — это накачка финансами тех сил, которые борются против законно избранной власти, второе — это поставлять как можно больше вооружения и боеприпасов для того, чтобы насытить район. Чем больше оружия, тем больше оно стреляет. Естественно, исходя из таких аксиом, и происходят действия Соединенных Штатов Америки».

Эксперт напомнил, что еще в сентябре 2015-го года администрация Барака Обамы через две организации заключила соответствующие сделки:

«Первая была где-то на 700 миллионов со странами Восточной Европы — Польшей, Румынией, Чехией, Герцеговиной. США закупали там советское оружие и разными схемами поставляли его в Турцию, Кувейт, Иорданию, а оттуда уже перегоняли в зону боевых действий. США, конечно же, насыщали те группировки проамериканского толка, которые стремились противостоять законно избранной власти в Сирии и, естественно, являлись сдерживающим фактором. Так что политика поставки она продолжается. Сейчас к этому подключают Украину, Грузию. Оттуда будут качать советские образцы. Для того, чтобы они стреляли и дальше и мир в Сирии не наступал».

Как рассказал наш собеседник, до 2022-го года США хотят реализовать еще порядка 900 миллионов долларов.

«А, в целом, на это уйдет 2,2-2,5 миллиардов долларов. Цифры огромные. Но в публичной плоскости США хотят себя позиционировать как активных борцов за мир во всем мире, как страна, которая стремится прийти и нейтрализовать возможные вооруженные конфликты, хотя на самом деле они эти конфликты и раздувают».

Эксперт считает, что оружие, которое поставляют Соединенные Штаты Америки сирийским курдам, может попасть в соседние страны:

«Особенно беспокоится нынешний руководитель Турции Реджеп Эрдоган, который постоянно предупреждает Соединенные Штаты о том, что вооружение курдских формирований ведет к тому, что они впоследствии направят это оружие против официальной Анкары. Конечно же, в этих условиях Турция довольно неуверенно себя чувствует, но изменить ситуацию пока не может, стремясь только нейтрализовать, насколько это возможно, применение оружия против своих военных структур для того, чтобы «Рабочая партия Курдистана», которую они позиционируют как террористическую организацию, не смогла добиться автономии от Турции».

Наш собеседник не исключает и возможности, что усиление Соединенными Штатами курдских формирований могут привести к столкновениям с правительственными войсками:

«Хотя и говорится, что курдские вооруженные формирования борются против ИГИЛ* (запрещено в РФ), смотрите, как эта борьба происходит в динамике. Сегодня войска Сирийской Арабской Республики вгрызаются в боевиков для того, чтобы полностью деблокировать Дейр эз-Зор и зачистить его, а курдские формирования за два дня прошли более 45 километров, однако не сделал ни одного выстрела. Боевики просто сдают территорию и передислоцируются для борьбы против правительственных войск».

По мнению эксперта это может свидетельствовать о некоем сговоре Соединенных Штатов Америки с боевиками «Исламского государства»* (запрещено в РФ):

«Это делается для того, чтобы поставить как можно больше препятствий правительственным войскам, которые на сегодняшний день при поддержке Российской Федерации уже очистили уже 85% Сирии, но оставшуюся территорию Соединенные Штаты Америки хотят оставить под своим влиянием».

* Организация запрещена на территории РФ.