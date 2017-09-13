На Украине анонсировали создание конкурента Facebook

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Киев, 13 сентября. На Украине планируют создать новую социальную сеть под названием «ЄСвоє». Об этом на своей странице в Facebook сообщила разработчица Александра Струмчинская.

«Когда вы увидите масштабность проекта, то поймете, что это не сайт «однодневка», а реальный конкурент не только российским соцсетям, но и Facebook», — написала Струмчинская.

По ее словам, новая социальна сеть будет обеспечена легальным доступом к музыке и кино. Запуск новой социальной сети состоится 29 сентября.

Стоит отметить, что Александра Струмчинская являлась сооснователем соцсети Ukrainians, которая была запущена после запрета «ВКонтакте» и «Одноклассники». Однако социальная сеть Ukrainians прекратила свое существование спустя три месяца со дня создания.