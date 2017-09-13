Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск
Закрыть
Общество
Дети из Чечни, спасенные в Ираке, пробыли в Мосуле больше года
Общество
На Украине анонсировали создание конкурента Facebook
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    На Украине анонсировали создание конкурента Facebook

    23:20  13 Сентября 2017
    39

    На Украине анонсировали создание конкурента Facebook

    Киев, 13 сентября. На Украине планируют создать новую социальную сеть под названием «ЄСвоє». Об этом на своей странице в Facebook сообщила разработчица Александра Струмчинская.

    «Когда вы увидите масштабность проекта, то поймете, что это не сайт «однодневка», а реальный конкурент не только российским соцсетям, но и Facebook», — написала Струмчинская.

    По ее словам, новая социальна сеть будет обеспечена легальным доступом к музыке и кино. Запуск новой социальной сети состоится 29 сентября.

    Стоит отметить, что Александра Струмчинская являлась сооснователем соцсети Ukrainians, которая была запущена после запрета «ВКонтакте» и «Одноклассники». Однако социальная сеть Ukrainians прекратила свое существование спустя три месяца со дня создания.

    Triangle Created with Sketch.
    Автор: Алексей Громов
    #украина #вконтакте #facebook #одноклассники #ukrainians
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21 13 Сентября 2017 710

        На многотысячном соборе русофилов в Болгарии митрополит освятил флаг ДНР

        14:06 11 Сентября 2017
        3389

        Митинг возле НБУ: Коммунальные платежи – 2800 гривен, а зарплата рабочего – 3500

        13:44 11 Сентября 2017
        2709

        Очередной «разведчик ВСУ» взорван в Киеве - ему оторвало голову

        20:38 8 Сентября 2017
        22112

        Пострадавшие при пожаре эрмитажные кошки приходят в себя

        17:00 8 Сентября 2017
        3580
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        В Москве возбудили уголовное дело после анонимных звонков о минировании‍

        19:55   13 Сентября 2017
        260
        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        Саакашвили спрятался от СБУ и полиции на львовском книжном форуме

        18:21   13 Сентября 2017
        710
        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        Эрдоган жестко ответил на критику США из-за закупки российских С-400

        14:06   13 Сентября 2017
        8065
        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        Пушкина и Роднина обратились в ФСБ и МВД России для защиты «Матильды»

        13:29   13 Сентября 2017
        356