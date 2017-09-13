Стратегия балансирования России в Южной Азии: Москва предпочла мир враждебной риторике США

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Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Russia’s Balancing Strategy in South Asia («Стратегия балансирования России в Южной Азии»), опубликованной интернет-ресурсом The Diplomat, автора Сэмюэля Рамани.

Способность России поддерживать дружеские и партнерские отношения по безопасности как с Индией, так и с Пакистаном, очень выгодна для ее более широких геополитических стремлений.

13 августа 2017 года высокопоставленное российское военное должностное лицо объявило, что с 19 по 29 октября в Москве будут проходить комплексные совместные военные учения с Индией. Это заявление получило широкое международное внимание, поскольку октябрьские военные учения в Москве будут координироваться с армией Индии, ее военно-морскими и военно-воздушными силами впервые. Момент принятия решения со стороны Москвы о расширении военного сотрудничества с Индией также вызывает интерес, поскольку объявление о проведении военных учений произошло через несколько дней после того, как Пакистан провел переговоры с Россией о покупке боевых самолетов С-35.

Решение России усилить свое военное сотрудничество одновременно с Индией и Пакистаном является убедительным примером стратегии балансирования Москвы в Южной Азии. Способность России поддерживать дружеские партнерские отношения по безопасности как с Индией, так и с Пакистаном очень выгодна для ее более широких геополитических стремлений.

Успешная стратегия балансирования Москвы в Южной Азии подчеркивает для мирового сообщества статус России как сверхдержавы, поскольку эта стратегия демонстрирует: Россия может напрямую конкурировать с Соединенными Штатами и Китаем за влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Стратегия балансирования России в Южной Азии также гарантирует, что и Нью-Дели, и Исламабад поддерживают усилия Москвы по предотвращению нестабильности в Центральной Азии и Афганистане.

Партнерские отношения Москвы с Индией и Пакистаном поддерживались усилиями России по решению двух ключевых проблем безопасности, представляющих общий интерес. Первая серьезная проблема безопасности, которую Россия подчеркнула в своих попытках укрепить партнерские отношения с Индией и Пакистаном, — это борьба с международным терроризмом.

Несмотря на то, что индийские политики регулярно подчеркивали, что спонсирование терроризма со стороны Пакистана представляет собой серьезную угрозу региональной стабильности, а пакистанские СМИ возложили вину за возросший исламский экстремизм на маргинализацию мусульман в Индии, Россия сохранила хорошие отношения с обеими странами, отказавшись обвинять какую-либо из них.

Вместо того, чтобы подражать обвинительному подходу администрации Дональда Трампа, Россия решила проблему терроризма в Южной Азии путем участия в двусторонних контактах, взаимодействуя с правительствами Индии и Пакистана в тех областях, где они могут осуществлять конструктивные решения. Контртеррористическая деятельность России в Индии сосредоточена на обеспечении более жесткого трансграничного контроля притока и оттока исламских экстремистов. Чтобы убедить индийское правительство в приверженности Москвы в борьбе со сторонниками терроризма, президент Владимир Путин поддержал контртеррористический рейд Индии в Кашмире после нападений в Ури в 2016 году, и открыто дал высокую оценку политики Нью-Дели в борьбе с терроризмом во время его встречи с премьером Индии Нарендрой Моди в июне.

Несмотря на то, что поддержка России антитеррористической политики Индии может нанести ущерб ее двусторонним отношениям с Пакистаном, Москва уменьшила обеспокоенность в Исламабаде, подчеркнув незаменимость Пакистана как партнера по борьбе с терроризмом в Афганистане. Российские официальные лица утверждают, что враждебная риторика администрации Трампа в отношении Пакистана рискует дестабилизировать ситуацию в регионе, а Москва предоставила Пакистану заметную дипломатическую значимость в мирных переговорах, которые проводил Пакистан в ходе афганского кризиса. Эти действия заверили пакистанских официальных лиц в беспристрастности России в Южной Азии и заставили Исламабад поддержать расширение дипломатического присутствия России в Афганистане.

Второй серьезный вопрос, касающийся безопасности и лежащий в основе стратегии балансирования России в Южной Азии, — это смягчение напряженности в отношениях между Индией и Пакистаном, которая заметно усилилась в 2016 году. Подобно своему подходу к борьбе с терроризмом, Россия отказалась использовать свое положение в Совете Безопасности ООН касательно повторной эскалации Кашмира, чтобы осудить обе стороны за усиливающуюся враждебность.

Некоторые аналитики считают, что бездействие России относительно вопроса Кашмира в Совбезе ООН представляет собой негласную проиндийскую позицию. Когда Пакистан обратился к ООН в связи с потерями, причиненными индийскими авиаударами в Кашмире, Россия подчеркнула свою беспристрастность, «рекламируя» себя как потенциального посредника в кризисе безопасности.

Потенциал России как посредника в конфликте в Кашмире вырос после плодотворного двустороннего диалога между Путиным и бывшим премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в июне. Несмотря на то, что Пакистан выразил больше энтузиазма относительно посреднической роли России, чем Индия, то, что Москва предпочла двусторонний диалог между Нью-Дели и Исламабадом, и противодействие субъективным резолюциям многосторонних организаций, укрепило ее стратегию балансирования в Южной Азии.

Несмотря на то, что экономические связи и связи в области безопасности России с Индией имеют большее геополитическое значение, чем те, которые связывают Москву с Пакистаном, использование Россией конструктивного двустороннего участия в борьбе с терроризмом и предложение быть посредником между Нью-Дели и Исламабадом в вопросах напряженности на пограничных территориях позволило ей внедрить высокоэффективную стратегию балансирования в Южной Азии. Если российские дипломатические усилия помогут ослабить напряженность между Индией и Пакистаном, российские политики смогут расширить доступ Москвы к особенно важным новым рынкам для продажи российской военной техники, подчеркнуть статус России как великой державы на мировой арене, и продемонстрировать способность их страны оказывать ощутимое влияние на Азиатско-Тихоокеанский регион.