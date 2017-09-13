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Суд впервые в России приговорил авиадебошира к реальному сроку
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    Суд впервые в России приговорил авиадебошира к реальному сроку

    19:45  13 Сентября 2017
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    Суд впервые в России приговорил авиадебошира к реальному сроку

    Москва, 13 сентября. Суд в России впервые приговорил к реальному сроку авиадебошира, грубо нарушившего общественный порядок во время рейса «Аэрофлота» из Тель-Авива в Москву. Об этом сообщили в пресс-службе авиакомпании.

    Происшествие случилось 18 мая. 51-летний пассажир расписал принесенный с собой алкоголь, громко разговаривал, используя нецензурную брань, и мешал другим пассажирам. Несколько раз мужчина пытался открыть дверь самолета и угрожал членам экипажа.

    «Неадекватным поведением пассажир создавал угрозу безопасности полета воздушного судна», – сообщили в «Аэрофлоте».

    После приземления в «Шереметьево» дебошира передали полицейским. В отношении него завели уголовное дело о хулиганстве. 12 сентября Химкинский городской суд приговорил его к шести месяцам с отбыванием наказания в колонии-поселении, сообщает «АиФ».

    В авиакомпании пообещали продолжить борьбу с авиадебоширами, проявляющими агрессию по отношению к пассажирам и членам экипажа.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #суд #аэрофлот #дебошир #приговор
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