Посольство России в ФРГ прокомментировало ответ оскорбившего Путина журнала Focus

В Избранное

Москва, 13 сентября. Российские дипломаты не удовлетворены ответом главного редактора немецкого журнала Focus Роберта Шнайдера в связи с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина. Об этом заявил представитель посольства Российской Федерации в ФРГ Денис Микерин.

«Он не оправдывает наших ожиданий на нормальный диалог в медиасреде на равных, возможно, критический, но конструктивный, исполненный уважения и ответственности. Но мы не теряем надежды», — подчеркнул дипломат.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает недопустимыми оскорбительные высказывания Focus, посвященные российскому лидеру Владимиру Путину.