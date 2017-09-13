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Белых в суде сравнил себя с Юрием Деточкиным
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    Белых в суде сравнил себя с Юрием Деточкиным

    21:26  13 Сентября 2017
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    Белых сравнил себя в суде с Юрием Деточкиным

    Москва, 13 сентября. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых сравнил себя с персонажем фильма «Берегись автомобиля» Юрием Деточкиным, выступая на заседании Пресненского суда Москвы.

     «Какая логика в обвинении, если я брал деньги, 18 млн рублей, и столько же денег потратил на благотворительность? Можно вспомнить Юрия Деточкина, но тут не будут биться ни сроки, ни суммы», — отметил он.

    Напомним, что Белых подозревается в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в 2012-2016 годах политик получил взятку в размере 600 тыс. рублей. В июне он был задержан при передаче денег.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #суд #москва #белых #деточкин #берегись автомобиля
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