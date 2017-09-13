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Экономика
Стоимость нефти Brent превысила 55 долларов после урагана «Харви»
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    Стоимость нефти Brent превысила 55 долларов после урагана «Харви»

    19:07  13 Сентября 2017
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    Стоимость нефти Brent превысила 55 долларов после урагана «Харви»

    Москва, 13 сентября. Стоимость нефти марки Brent впервые с 19 апреля превысила 55 долларов за баррель на фоне снижения объема добычи  в США из-за урагана «Харви».

    Ноябрьские фьючерсы Brent на лондонской бирже торговались по цене 55,02 доллара за баррель, WTI подорожала до 49,05 доллара.

    Стоимость нефти Brent превысила 55 долларов после урагана «Харви»

    Это стало результатом снижения объема добычи нефти в США на 6,5% — до 9,3 млн баррелей в сутки. Отрицательная динамика связана с сокращением мощностей нефтедобывающих предприятий в Мексиканском заливе, которые пострадали от урагана «Харви». Запасы бензина в стране за неделю сократились на 8,43 млн баррелей, что стало крупнейшим падением с 1990 года.

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    Автор: Геннадий Плющев
    #нефть #сша #цены #ураган #рост #харви
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