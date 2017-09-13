Стоимость нефти Brent превысила 55 долларов после урагана «Харви»

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Москва, 13 сентября. Стоимость нефти марки Brent впервые с 19 апреля превысила 55 долларов за баррель на фоне снижения объема добычи в США из-за урагана «Харви».

Ноябрьские фьючерсы Brent на лондонской бирже торговались по цене 55,02 доллара за баррель, WTI подорожала до 49,05 доллара.

Это стало результатом снижения объема добычи нефти в США на 6,5% — до 9,3 млн баррелей в сутки. Отрицательная динамика связана с сокращением мощностей нефтедобывающих предприятий в Мексиканском заливе, которые пострадали от урагана «Харви». Запасы бензина в стране за неделю сократились на 8,43 млн баррелей, что стало крупнейшим падением с 1990 года.