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Эксперт объяснил, почему Турция закупает у России системы ПВО наперекор США
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    Эксперт объяснил, почему Турция закупает у России системы ПВО наперекор США

    19:22  13 Сентября 2017
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    Эксперт объяснил, почему Турция закупает у России системы ПВО наперекор США

    Москва, 13 сентября. Решение о покупке Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 является реакцией Анкары на решение руководства США о работе в Сирии, в том числе и о поддержке курдов финансами и вооружением. Так считает директор и координатор ближневосточных исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков.

    По его словам, Турция неоднократно заявляла, что поддержка США сирийских курдов неприемлема для Анкары. «Так что реакция Эрдогана была предсказуемой, этого следовало ожидать», — заявил эксперт Федеральному агентству новостей.

    Он предположил, что американский лидер Дональд Трамп хотел бы продать оружие Турции, однако пока четкой позиции президента США по данному вопросу нет. 

    «Запад сыплет самыми разными обвинениям в адрес турецкого руководства. Кроме того, США игнорируют позицию и желания Турции в регионе, а это для Анкары очень болезненная тема, — добавил Егорченков. — Резкого обострения я не предвижу. Но логика нагнетания взаимной негативной риторики будет продолжена».

    Ранее в Пентагоне заявили о готовности ускорить поставку Анкаре систем ПРО, однако 12 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что страна сделала первый взнос в рамках договора о поставке российских ЗРК С-400, объяснив это нежеланием ждать решение Вашингтона и желанием самостоятельно принимать меры.

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    Автор: Катерина Михайдили
    #сша #турция #трамп #эрдоган #анкара #с-400
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